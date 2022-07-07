Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’dan ’Abdi İpekçi Salonu’ tepkisi: İmamoğlu müzakere yerine kameralar önünde şovu seçti!

'SİZ MÜZAKEREYİ DEĞİL KAMERALAR ÖNÜNDE TARTIŞMAYI TERCİH EDİYORSUNUZ'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kameraların önünde tartışmayı doğru bulmadığını aktaran Arısoy, "Bu samimi değil. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanının bunu müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem buna müsaade etmez. İş görme tavrı değil. Bunu keşke yukarıda konuşsaydık. Siz kameraların önünde konuşmayı tercih ediyorsunuz" dedi. İmamoğlu ise Arısoy'a "Beni suçladınız. Benimle irtibat kurun" diyerek cevap verdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan tartışmanın ardından açılışı yapılan hizmet binasını terk etti. Öte yandan, yaşanan tartışmanın ardından bir süre sonra aracına doğru geçen İmamoğlu'na bir vatandaş, Bakırköy'de mahkeme kararlarına rağmen hukuksuz işlemler yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi.