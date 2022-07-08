ABD’li avukattan FETÖ’cü Enes Kanter’e flaş çağrı: ’Silah şirketiyle bağlantıyı açıkla’

ABD'li avukat Robert Amsterdam, FETÖ'nün ABD'deki okul yapılanması ve faaliyetleri üzerinden yaptığı dolandırıcılığı anlattığı yeni kitabı "Nüfuz Ağı: Dolandırıcılık İmparatorluğu"nun tanıtımı için İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Amsterdam, toplantıda, yeni kurulan Enes Kanter Freedom Vakfı'nın New York bulunan resmi kayıt adresini silah tedarikçisi Arlington Strategic Supplies and Manufacturing LLC isimli şirket ile paylaştığını açıkladı. 22 Haziran tarihinde Enes Kanter Freedom Vakfı'nı kuran Kanter Freedom, daha öncesinde, 17 Mayıs tarihinde resmi adresi olarak 104 W 40th St olarak kaydetti. Bu adresin aynı zamanda Arlington şirketinin kayıt adresi olduğu ortaya çıktı.