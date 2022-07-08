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Giriş Tarihi: 8.7.2022 11:03

Artvin'de korkunç kaza! ATV tipi araç uçuruma yuvarlandı: Karı koca öldü

AA
Artvin’de korkunç kaza! ATV tipi araç uçuruma yuvarlandı: Karı koca öldü

Artvin'ın Yusufeli ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. ATV tipi aracın uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti. Çiftin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü.

Yusufeli ilçesinde Bademkaya köyündeki evlerinden dün sabah saatlerinde plakasız ATV ile ayrılan Ahmet (74) ve eşi Yadigar Çokadar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı.

200 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI

Jandarmanın dron da kullandığı aramada çiftin bulunduğu arazi aracının Kadankuda mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi. Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, gece saatlerinde yapılan çalışmanın ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Çokadar çiftinin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü.

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Artvin'de korkunç kaza! ATV tipi araç uçuruma yuvarlandı: Karı koca öldü
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