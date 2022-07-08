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Giriş Tarihi: 9.7.2022 01:35

Balıkesir Valiliğinden "Zafer Partisinin kongre düzenleyeceği salonla" ilgili iddialara yalanlama

AA
Balıkesir Valiliğinden Zafer Partisinin kongre düzenleyeceği salonla ilgili iddialara yalanlama

Balıkesir Valiliği, Zafer Partisinin kentte kongre düzenleyeceği salonun kiralama işleminin iptaline yönelik iddiaları yalanladı.

Valilikçe yapılan açıklamada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Balıkesir'de yapacakları il kongresi için belediyeden kiraladıkları salonun, valilikçe yapılan baskı üzerine kiralama işleminin belediyece iptal edildiğine" ilişkin açıklamasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Zafer Partisi İl Başkanlığı tarafından valiliğe 8 Temmuz'da olağan kongre yapılması talebiyle ilgili başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Başvuruya ilişkin valiliğimiz tarafından gerçekleştirilen bir işlem (izin verme ya da vermeme gibi) bulunmamaktadır. Bir siyasi partinin belediyeye ait salonu kiralama işlemiyle valiliğimizin hiçbir şekilde ilgisi yoktur." ifadesi kullanıldı.

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Balıkesir Valiliğinden "Zafer Partisinin kongre düzenleyeceği salonla" ilgili iddialara yalanlama
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