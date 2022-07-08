Başkan Erdoğan’dan ’Shinzo Abe’ mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, "Dostum Abe'nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." dedi.

JAPON HALKI VE HÜKÜMETİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Kardeş ülke Japonya'nın Türkiye dostu eski Başbakanı Abe Shinzo'nun silahlı saldırıda öldürüldüğü haberini üzülerek öğrendik. Abe'ye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Japon halkı ve hükümetinin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "Sn Abe, Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile kurduğu sıcak bağ ile Türk-Japon ilişkilerine güçlü katkılarda bulundu. "Türkiye, pek çok Japon için çok güzel bir kelimedir" diyen Abe, ülkemizde samimi bir iz bırakmıştır.Milletimizin hafızasında daima iyilikle hatırlanacaktır." sözlerini kullandı.