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Giriş Tarihi: 8.7.2022 20:33

Bayramda noterler açık mı? Kurban Bayramı’nda noterler çalışıyor mu, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı?

Bayramda noterler açık mı? Kurban Bayramı’nda noterler çalışıyor mu, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı?

Kurban Bayramı’nın ilk günü için artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı olan bu günde alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyanlar yoğun olarak bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz. Bayram gününde pek çok işlem için noterlere uğramak isteyenler yoğun şekilde bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Bayramda noterler, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kamu kurumları arasında olan noterler arefe günü yarım gün olarak hizmet veriyor. Resmi tatiller arasında olan bayramda ise 9 gün boyunca kapalı olması bekleniyor.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Nöbetçi noterlik sistemi uygulaması Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde de gündeme geldi. Ancak Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.



Dolayısıyla vatandaşlar noterlerdeki işlerini 9 günlük bayram tatilinin ardından gerçekleştirebilecek.


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Bayramda noterler açık mı? Kurban Bayramı’nda noterler çalışıyor mu, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı?
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