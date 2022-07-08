Hacı adayları Arafat buluştu! Eller semaya açıldı, dualar sel oldu

TELBİYELER İLE BAŞLADI

Türk hacı adaylarının Arafat'taki programı ise sabah salasıyla başladı. Sabah namazın ardından tekbirler, telbiyeler, ilahiler ve kasideler saatlerce devam etti. Mekke'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Arafat'a çıkan 1 milyon hacı adayı, öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem etti.

MAHŞER BULUŞMASI GİBİ

Hacı adayları namazın ardından haccın iki rüknünden biri olan vakfede yapılan duaya 'amin' dedi. Arafat'ta adeta mahşerde buluşma anını yaşayan hacı adayları, namazın ardından vakfe yaptı.