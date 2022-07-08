Hacı adayları Arafat buluştu! Eller semaya açıldı, dualar sel oldu

Dünyanın dört bir yanından geldikleri Mekke'den önceki akşam saatlerinde yola çıkan hacı adayları, dün sabah saatlerinden itibaren Arafat'ta bir araya geldi. Vakitlerini dua ederek ve telbiye getirerek geçiren hacı adayları, Hz. Adem'in ve Hz. Havva'nın buluştuğu Cebel-i Rahme Tepesi'ne çıktı. 45 dereceyi bulan sıcaklığa rağmen tepeye tırmanan hacı adayları, ellerini semaya açarak Rabbine niyaz etti.
TELBİYELER İLE BAŞLADI
Türk hacı adaylarının Arafat'taki programı ise sabah salasıyla başladı. Sabah namazın ardından tekbirler, telbiyeler, ilahiler ve kasideler saatlerce devam etti. Mekke'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Arafat'a çıkan 1 milyon hacı adayı, öğle ile ikindi namazlarını öğle vaktinde kılarak cem etti.
MAHŞER BULUŞMASI GİBİ
Hacı adayları namazın ardından haccın iki rüknünden biri olan vakfede yapılan duaya 'amin' dedi. Arafat'ta adeta mahşerde buluşma anını yaşayan hacı adayları, namazın ardından vakfe yaptı.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Ellerin semaya açıldığı anda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı Vakfe duasında yaklaşık 40 bin Türk hacı adayı duygu dolu anlar yaşadı. Yaklaşık 50 dakika süren Vakfe duasında Erbaş, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu, İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının son bulmasını diledi.
ŞÜKÜRLER EDİLDİ
Allah'a şükrederek ve Hazreti Muhammed Aleyhisselama salat ve selam ederek duasına başlayan Erbaş, "Mülkün sahibi sensin. Dilediğine verir, dilediğinden alırsın. Sen her şeye gücü yetensin. Bize sayısız nimetlerle ihsanda bulundun. Sana sonsuz şükürler olsun. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı, senamızı kabul eyle Allah'ım." şeklinde konuştu.
"DUALARIMIZI KABUL EYLE ALLAH'IM"
Prof Dr. Erbaş, vakte duasında şu ifadelere yer verdi: "Senin rızanı kazanmak ve sana ibadet etmek için geldik. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük, yüce divanına durduk. Dualarımızı, niyazlarımızı, tövbelerimizi kabul eyle Allah'ım. Vakfemizi kabul eyle Allah'ım. Haccımızı, karşılığı cennet olan mebrur bir hac eyle Allah'ım."
AYRILIĞA DÜŞMEYELİM
Erbaş, "Milletimizin bekasını sarsacak, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dâhili ve harici düşmanlardan memleketimizi halâs ve emin eyle Allah'ım. Ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlara, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve bâkî eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, ayrılığa düşüp güçsüz kalmaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım." niyazında bulundu.
Şehitlerimizi de anan Erbaş, şöyle dedi: "Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım.."
İDARECİLERE DUA
Devlet idarecileri ve güvenlik güçlerine de dua eden Erbaş, şu niyazda bulundu: "Ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet adamlarımıza yardım eyle, onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Mehmetçiğimizi, güvenlik güçlerimizi her veçhile mansur ve muzaffer eyle Allah'ım"
İSLAM COĞRAFYASI KAN AĞLIYOR
Hz. Muhammed'in "Müslüman Müslüman'ın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." hadisini hatırlatan Erbaş, "İslam ümmeti birbirine zulmeder oldu. Kavgalar, bunalımlar, ümitsizlik, güvensizlik bir ağ gibi bu coğrafyayı kuşattı. Şimdi İslam ümmetinin çocukları kendi topraklarında, kendi kardeşlerine kıyıyor; birbiriyle savaşıyor, birbirinin canına kastediyor." sözleriyle yakındı.
BÜYÜK ŞEYTAN'A 7 TAŞ
Dün akşam saatlerinde Müzdelife'ye geçen hacı adayları akşam ve yatsı namazlarını Cem ettikten sonra Müzdelife bölgesinde şeytan taşlamak İçin burada taş toplayacak ve Mina'ya intikal edecek. Bayramın birinci günü Mina'da Büyük Şeytan'a 7 taş atacak olan hacılar daha sonra Mescid-i Haram'a geçecek, tavaf ve sa'y yaparak ihramdan çıkacak.