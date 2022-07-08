İçişleri Bakan Yardımcısından Ümit Özdağ’a salon tepkisi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağı toplantı için salon verilmediğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, "17 Temmuz'da Balıkesir'de yapacağımız il kongresi için belediyeden kiraladığımız salon valinin baskısı üzerine belediye başkanı tarafından "tadilat başlayacak" gerekçesi ile iptal edildi. Geliyorum. Balıkesir'e almamayı deneyin görelim gücünüz yetecek mi?" ifadelerine yer verdi.





"YÖNETİCİLERİNİZ DİLEKÇEYİ DAHA BÜGÜN VERMİŞ"



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ümit Özdağ'ın iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Ersoy, "Balıkesir Valiliği açıkladı. Yöneticileriniz dilekçeyi daha bugün vermiş. Henüz cevap bile verilmemiş. Bu mübarek Arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın" dedi.





"BANA TERBİYE DERSİ VEREMEZ"



Açıklamasını sürdüren Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bana; Yalanı, iftirayı, riyakârlığı, provokatörlüğü, kışkırtıcılığı, emelleri için meşru gören, arsızlığı yaşam biçimi haline getirmiş, her yatsı mumları söndürülen ama sıkılmadan yalanlarına devam eden hiç bir zavallı terbiye dersi veremez" ifadelerini kullandı.