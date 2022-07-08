İGA İstanbul Havalimanı’nın başarısı uluslararası medyada

Salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte kalkan seyahat yasaklarına paralel dünya genelindeki hava trafiği salgın öncesi dönemdeki rakamlara yaklaşırken Avrupa'daki bir çok havalimanında personel eksikliği ve grevler nedeniyle büyük bir kaos yaşanıyor. Yaz tatilinin başlamasından beri bir çok havayolu şirketi seferlerini iptal etmek zorunda kalırken yapılabilen seferlerde ise uzun süreli gecikmeler yaşanıyor. Bu nedenle yolcuların seyahatleri çileye dönüşüyor. Türkiye'deki havalimanları Avrupa'nın aksine yaşanan bu durumdan etkilenmezken dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yerini alan İGA İstanbul Havalimanı ise bugün yaz sezonunun yoğunluğu ve Kurban Bayram tatiline çıkanların etkisiyle en yoğun gününü yaşıyor.

EN YÜKSEK UÇUŞ RAKAMINA ULAŞILDI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında günlük bin 355 uçuşla Avrupa'daki en yoğun havalimanlarının sıralandığı listede ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı'nda bugün gerçekleştirilmesi planlanan bin 422 uçuş ve 230 bine yakın yolcuya ev sahipliği yaparak açıldığından beri en yüksek rakamlara ulaştı.

AVRUPA'DA YAZ KAOSU

İGA İstanbul Havalimanı'nın bu başarısı dünyanın önde gelen iş seyahati dergisi Busıness Traveler'ın Almanca yayınında konu oldu. "Avrupa'da yaz kaosu: Bu havalimanlarından kaçınılmalı" başlıklı haberde Almanya'daki Frankfurt ve Dusseldorf, Münih, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow ve Gatwick, Fransa'nın başkenti Paris' deki Charles de Gaulle Havalimanı'nın karşı karşıya kaldığı gecikmeler, uçuş iptalleri, kayıp bagaj sorunları ele alınarak kapasite kısıtlamasına gidildiğine vurgu yapıldı.

BOĞAZ'DAKİ YENİ MERKEZ İÇİN İYİ BİR PERFORMANS

Haberde İstanbul Havalimanı'nda yaşanan hareketliliği dikkat çekilerek " Orada da şu anda çok hareketlilik var ama kaostan söz edilmiyor. İstanbul Havalimanı yeni bir rekor bile bildirdi. 8 Temmuz Cuma günü 230.000 yolcu ve 1.422 iniş ve kalkış bekleniyor. Boğaz'daki yeni merkez için en iyi performans" ifadelerine yer verildi.