İki ayağımdan vurdular! Vatanımın bir karış toprağına feda olsun

İki bacağından da yaralanarak gazi olan Mevlüt İşyar, 7 yıl sonra o günleri hatırladıkça vatanını kurtarmanın gururunu yaşıyor. İşyar, "Vatanımızı ele geçirme peşinde olan dış güçlere Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve çağrısı ile ölümü dahi göze alarak yola çıktık.





Hainlere fırsat vermeyerek bertaraf ettik. Allah bir daha böyle hainlikler yaşatmasın. Hem vatanımıza hem de Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak dış güçlerin bu ülkeyi ele geçirmesine fırsat vermeyeceğiz. Mükemmel bir milletimiz var. Vatanın bir çakıl taşını dahi verecek lüksümüz yoktur. Bizler ya ölüm ya istiklal diyerek yola çıktık. Borsa İstanbul'a giren hainler üzerimize kurşun yağdırdı.





Bir kısmımız şehit düştü, bir kısmımız ise yaralanıp gazi oldu. Ben de iki ayağımdan yaralanarak gazilik şerefine ulaştım. Açılan ateşten korunmak isteyen birçok vatandaş kayalardan aşağı düştü. Yarım saat ateş altında kaldık. Çevik Kuvvet gelince beni alıp hastaneye kaldırdılar. Gitmek ve olay yerinde direnmek istedim fakat ayaklarımdan yaralı olduğum için yapamadım. Birbirimize sahip çıkarak vatanımızı hainlere kaptırmadık. Gerektiğinde hep birlikte kanımızın son damlasına kadar mücadele ederek vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.