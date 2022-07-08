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Giriş Tarihi: 8.7.2022 15:12 Son Güncelleme: 8.7.2022 15:18

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Kurban Bayramı mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı nedeniyle Twitter hesabından video mesaj paylaştı.

Vali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular,

Bizleri Bayrama kavuşturan

Rabbimize hamd olsun.

Sevginin, vefanın ve fedakârlığın simgesi;

Paylaşma ve yardımlaşmanın

en güzel hâli Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Kıymetli Hemşehrilerim,

Kurban kardeşliktir,

cömertliktir.

Bir olmak, birlik olmaktır."

İçinde birçok hikmeti barındıran

Kurban Bayramımız,

İstanbul'umuza, ülkemize ve

İslam âlemine hayırlar getirsin inşallah.

Bayramımız mübarek olsun!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı
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