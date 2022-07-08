Vali Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular,
Bizleri Bayrama kavuşturan
Rabbimize hamd olsun.
Sevginin, vefanın ve fedakârlığın simgesi;
Paylaşma ve yardımlaşmanın
en güzel hâli Kurban Bayramımız mübarek olsun.
Kıymetli Hemşehrilerim,
Kurban kardeşliktir,
cömertliktir.
Bir olmak, birlik olmaktır."
İçinde birçok hikmeti barındıran
Kurban Bayramımız,
İstanbul'umuza, ülkemize ve
İslam âlemine hayırlar getirsin inşallah.
Bayramımız mübarek olsun!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Kurban Bayramı mesajı