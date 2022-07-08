İstanbul’da bayram yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına başladı

İstanbul'da bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu yer yer durma noktasına geldi.
TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.
İstanbul'da tatilciler bayrama bir gün kala yola çıktı, trafik durma noktasına geldi | Video