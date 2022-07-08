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Giriş Tarihi: 8.7.2022 08:41

İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına başladı

İstanbul’da bayram yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına başladı

İstanbul'da Tem bağlantı otoyolu Ankara istikametinde bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul'da bayram tatili nedeniyle trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu yer yer durma noktasına geldi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kurban Bayramı arifesinde bayram tatili sebebiyle şehir dışına çıkış yoğunluğu başladı. Tem bağlantı yolu Ankara istikametinde uzun trafik kuyruğu oluşurken, Ümraniye mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, yer yer durma noktasına geldi.

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İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına başladı
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