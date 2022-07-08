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Giriş Tarihi: 8.7.2022 18:55 Son Güncelleme: 8.7.2022 19:11

Son dakika: Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la telefonda görüştü, bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve İslam alemi için barış, huzur ve sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Başkan Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu.

Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Başkan Erdoğan, diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü
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