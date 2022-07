Son dakika: Başkan Erdoğan’dan bayram mesajı: Büyük Türkiye’nin inşası duraklamayacak

"BÜYÜK TÜRKİYE'NİN İNŞASI DURAKLAMAYACAK"

Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçildiğini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Böyle kritik dönemler, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü alt yapının üzerinde, Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce, ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu, yaşanan her gelişmeyle, bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."