Van’da 316 terör operasyonu yapıldı

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; terörle mücadele harekatı kapsamında 316 operasyon yapıldı.

Operasyonlardan; 1 keskin nişancı tüfeği, 4 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 makineli tüfek, 1 Antipersonel mayın, 10 kilo amonyum nitrat, 1 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 742 çeşitli ebatlarda fişek, 133 tüp, 11 şarjör, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 jeneratör, 3 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından 22 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı."