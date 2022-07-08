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Giriş Tarihi: 8.7.2022 20:12

Van'da 316 terör operasyonu yapıldı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Van’da 316 terör operasyonu yapıldı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından son bir ay içerisinde yapılan 316 operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda, 22 kişi hakkında ise yasal işlem yapılırken, 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 2022 yılı Haziran ayı içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; terörle mücadele harekatı kapsamında 316 operasyon yapıldı.
Operasyonlardan; 1 keskin nişancı tüfeği, 4 AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 makineli tüfek, 1 Antipersonel mayın, 10 kilo amonyum nitrat, 1 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 3 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 1 havan mühimmatı, 2 el bombası, 2 roketatar sevk fişeği, 742 çeşitli ebatlarda fişek, 133 tüp, 11 şarjör, 24 el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 jeneratör, 3 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarından 22 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 5 kişi tutuklandı."

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Van'da 316 terör operasyonu yapıldı
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