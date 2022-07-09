Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Bakan Akar: Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız
Giriş Tarihi: 9.7.2022 13:49 Son Güncelleme: 9.7.2022 13:58

SON DAKİKA! Bakan Akar: Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız

SON DAKİKA! Bakan Akar: Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç ve Tel Rıfat'tan taciz atışları olduğunu belirterek, "Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız." dedi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye sınır hattı ile sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı düzenledi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

"MÜNBİÇ VE TEL RIFAT'TA TACİZLER VAR"

Bakan Akar, Münbiç ve Tel Rıfat'tan taciz atışları olduğunu söyledi, "Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız." dedi.

"TERÖRİSTLERİN İNLERİNE BAŞLARINA YIKTIK"

Akar, "Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yıl başından bu yana kadar 1999, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ise 277 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA! Bakan Akar: Terörist hedeflere her türlü müdahaleyi yaptık, yapacağız
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