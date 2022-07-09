Son dakika: Bakan Akar’dan terörle mücadelede kararlılık vurgusu: Onlara fırsat vermeyeceğiz

"TEK HEDEFİMİZ TERÖRİSTLER"

Hudutların ve vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yapan Akar, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Başta Irak ve Suriye olmak üzere, tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Biz sadece hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Tek hedefimiz teröristlerdir." diyen Akar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarih boyunca herhangi bir etnik, mezhepsel, dini grupla mücadelesinin olmadığına dikkati çekti. Bazılarının TSK'nın operasyonlarını istismar etmeye çalıştığını belirten Akar, "Sanki terör örgütü PKK, Kürt kardeşlerimizin temsilcisiymiş gibi bazıları operasyonlarımızı istismar etmeye çalışıyor. Bizim mücadelemiz terörle, teröristle. Teröristlerin sonunu getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.