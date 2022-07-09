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Giriş Tarihi: 9.7.2022 12:07 Son Güncelleme: 9.7.2022 12:21

Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu o anları sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #KurbanBayramı'nı tebrik etti" ifadeleri ile paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Çok teşekkür ediyorum. Sizler bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı
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