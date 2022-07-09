Başkan Erdoğan, üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu o anları sosyal medya hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan Hakkari Yüksekova Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımızın ve ailelerinin #KurbanBayramı'nı tebrik etti" ifadeleri ile paylaştı.

Başkan Erdoğan, "Çok teşekkür ediyorum. Sizler bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.