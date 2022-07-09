Başkan Erdoğan’dan kutlu bayrama anlamlı mesaj: Büyük Türkiye asla durmayacak





ZORLUKLARI BİLİYORUZ

Dünya sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalar ile karşı karşıya olduğu bir dönemden geçti. Böyle kritik dönemler millet olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da artırdı. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkeye etkilerinin yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanların günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkânlar ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacak.





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