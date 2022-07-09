Başkan Erdoğan’dan kutlu bayrama anlamlı mesaj: Büyük Türkiye asla durmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajında, Türk milletinin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. İşte Erdoğan'ın bayram tebriği konuşması:
GELENEKLERİMİZİ YAŞATAN HERKESE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Kurban Bayramı'nın ayrılmaz bir parçası olan hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşların ibadetleri ile kesilen kurbanların kabulünü Allah'tan temenni ederim. Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayır hasenat vesilesi kılanları ayrıca tebrik ederim. Medeniyetleri ve kültürlerinden tevarüs ettikleri bayramları, çocuğundan yaşlısına, tüm insanların sevinç günleri haline dönüştüren, gelenekleri yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum.
ZORLUKLARI BİLİYORUZ
Dünya sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalar ile karşı karşıya olduğu bir dönemden geçti. Böyle kritik dönemler millet olarak birlik ve beraberliğin, kardeşliğin önemini daha da artırdı. Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz. Hamdolsun geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor. Biz ise yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 4 yıl önce ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu yaşanan her gelişmeyle bir kez daha görüyoruz. Küresel ekonomideki bozulmanın ülkeye etkilerinin yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanların günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları biliyoruz. Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe elimizdeki imkânlar ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacak.
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı'na özel video mesaj
HER ATILIM HAMLESİ TÜRLÜ OYUNLARLA ENGELLENMEYE ÇALIŞILDI
Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır. Ülke ve millet olarak Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. Bu defa hem tarihten aldığımız dersler hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Rabb'im yâr ve yardımcımız olsun.
KARAKOÇ'UN ŞİİRİNİ OKUDU
Abdurrahim Karakoç'un "Bayramlar Bayram Olsun" şiirindeki gibi "Mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla, 'Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun / Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun / Otlar, dikenler dolsun Nemrutların çanına, kolay gelsin işiniz / Bayramlar bayram olsun' diyorum. Bizleri bir Kurban Bayramı'na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabb'imize hamdüsena ediyorum.
SÜRÜCÜLERE UYARI: BAYRAM SEVİNCİMİZİN ÜZÜNTÜYE DÖNÜŞMEMESİ İÇİN AZAMİ HASSASİYET GÖSTERELİM
Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum. Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzunca bir ara ortaya çıktı. Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine kimi tatil beldelerine doğru kimi de yaptığı alternatif programa göre yollara düştü. Şehirlerarası yolculuğa çıkan tüm vatandaşlarımdan kurallara uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte hassasiyet gösterelim. Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
ABBAS İLE BAYRAMLAŞTI
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonda görüştü. Erdoğan, mübarek bayram günlerinin Filistin, bölge ülkeleri ve tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olması, barış, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulundu. Filistinliler arası birlik ve dayanışmanın önemine dikkati çeken Erdoğan, bu konuda da her türlü desteğe hazır olduğunu kaydetti.