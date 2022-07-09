‘Bayram ile gönüllerdeki katılıklar yumuşasın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan ve her kesimin Kurban Bayramı'nı kutlayan Bahçeli'nin mesajından satırbaşları şöyle:Nasıl ki kurban; bir Müslüman'ın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun kanıtıysa, gerektiği zaman, gerektiği yerde milli varlığa fedakârlıkla bağlanmış Türkiye sevdalılarıyla da zorluklar aşılacak, çetin sınavlar geçilecektir. Kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir. Beklentim ve niyazım, Kurban Bayramı ve ibadetiyle gönüllerdeki katılıkların yumuşaması, kırgınlıkların giderilmesi, insanlarımız arasındaki mesafelerin bir an önce kapatılmasıdır. Bayram anlaşma, buluşma, kucaklaşma ve kavuşma demektir. Türkiye'nin sancılı ve sorunlarla dolu gündeminde Kurban Bayramı'nın yeni bir soluk olması, yeni bir umut ve hedef birlikteliği sağlaması öncelikli dileğimdir.Dünya buğday kriziyle yüz yüzeyken, ülkemizde buğday tarlalarında çıkan yangınların provokasyon ihtimalini de yabana atmamak esas olmalıdır. Eşzamanlı olarak Osmaniye, Çorlu, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Diyarbakır, Aydın, Batman, Tekirdağ'da binlerce dönümlük buğday tarlasının yanması zamanlama itibarıyla düşündürücü, bir o kadar da üzücüdür. Orman yangınlarından sonra buğday tarlalarının da aynı akıbete maruz kalması hiç şüphesiz konunun bütün yönleriyle araştırılmasını, eğer varsa sabotajcıların bulunup cezalandırılmasını gerektirmektedir.Zillet ittifakının muhtemel cumhurbaşkanı adayının eşkâliyle oyalanması, hatta robot resmini çıkarmak için ortam yoklaması tam bir kara mizah örneğidir. Zillet ittifakının kurguladığı cumhurbaşkanı adayı edilgen, etkisiz, pasif, yeri geldiğinde koltuğunu devredecek, uzaktan kumanda edilmeye boyun eğecek kukla bir adaydan öte anlam taşımamaktadır. Tek ortak noktaları nevzuhur "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" olan makûs partilerin Türkiye'nin geleceği, milli gerçekleri, yüksek mücadele seviyesi hakkında en küçük görüş, tespit ve teklifleri yoktur. Bunların derdi koltuk paylaşımı, geçimleri de fitne, dedikodu, yalan ve istismardır.Terörist Demirtaş'ın cezaevinden açıklamalar yapıp sürece müdahil olma sinsiliği, pazarlıkların günbegün kızışması, bakanlıkların bile dağıtıldığına yönelik iddialar, ilaveten zillet ittifakının beş defa toplanmasına rağmen hiçbir sonuca ulaşamaması ileri derece dağınıklığın ve çaresizlik içinde kıvranışın bir nevi belgelenmesidir. İcazetli ve rehinli bir cumhurbaşkanı adayına aziz milletimiz asla ve kat'a iltifat etmeyecek, itibar göstermeyecek, böylesi bir laçkalığı ciddiye dahi almayacaktır.Sağlık çalışanlarımızı ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan şiddet dalgasını ön şartsız kınıyor, suçluların çok ağır bedeller ödemelerini ümit ediyor, sürecin takipçisi olacağımızın da bilinmesini arzuluyorum. Fakat Türkiye düşmanı ellerde itibar ve inandırıcılığını kaybeden, bölücülüğün aparatı haline gelen Türk Tabipleri Birliği'nin maksatlı kışkırtmasıyla doktorlarımızın iki gün süreyle boykot yapmalarını çok yanlış buluyor, muayenelerin iptalini de mahzurlu ve gayri meşru bir eylem olarak değerlendiriyorum.