İçişleri: Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gürpınar ilçesi Aruh Yaylası kırsalında, nokta istihbarata dayalı 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak Operasyonu' gerçekleştirildi.

Tespit edilen barınakta; 1 Uzi makineli tabanca, 1 şarjör, 70 Uzi makineli tabancaya ait mühimmat, 1 Glock tabanca, 1 susturucu, 1 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 el yapımı patlayıcı, 50 tane AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 araç telsizi, 1 el telsizi, 1 antitank mühimmat tapası, 1 gece görüş dürbünü, 1 termal kamera dürbünü, 20 fünye ile çok miktarda yaşam malzemesi geçirildi.