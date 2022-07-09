İstanbul’da Kurban Bayramı coşkusu

İstanbul'da binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. İstanbul'un fethinin sembolü olan seneler sonra tekrar cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camii başta olmak üzere Fatih, Süleymaniye, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca camileri bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar tarafından doldu. Camilerin kısa sürede dolması sonucu çok sayıda vatandaş camilerin avlusunda yere serdikleri seccade ve kartonlar üzerinde bayram namazını eda etti.





AYASOFYA CAMİ TIKLIM TIKLIM

Kurban Bayramı namazını İstanbul'un fethinin sembolü olan ve yıllar sonra tekrar cami olarak hizmet vermeye başlayan Ayasofya Camii'nde kılmak isteyenler sabahın erken saatlerinden itibaren camiye akın etti. Ayasofya Camii binlerce Müslüman tarafından kısa sürede dolduruldu. Kalabalığın camiye sığmaması sonucu binlerce kişi, Sultanahmet Meydanı'nda yere serdiği karton ve seccadelerin üzerinde bayram namazını kıldı.





YAPILAN DUALARA EŞLİK ETTİLER

Kılınan bayram namazının ardından ellerini semaya açan binlerce kişi yapılan dualara eşlik etti. Camiye aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar bayram namazı sonrasında aileleriyle bayramlaştı.





TBMM BAŞKANI VE BAKANLAR AYASOFYA'DA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı namazını vatandaşlarla birlikte Ayasofya Camii'nde kıldı. Başkan Şentop ve bakanlar vatandaşlarla sohbet ederek vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.





BAŞKAN ŞENTOP'TAN BAYRAM MESAJI

Cami çıkışında açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. İslam dünyasının bayramını tebrik ediyorum. Bu bayramın, bu bereketli günlerin İslam dünyası için dirilişe vesile olmasını, bütün insanlık içinde hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi bizim dinimizde kültürümüzde iki bayram var. Bunlardan en büyüğü İdi-i Ekber denilen büyük bayram denilen bayramda bu bayram. Esasan hac bu bayram günlerinde gerçekleşiyor. Arife günü Arafat'ta vakfe vardı. Bugünde haccın diğer erkanını Menasikini yerine getiriyor hacılarımız. Onların duaları da hem ülkemizi hem milletimizin iyiliği için huzuru, refahı, istikrarı için hem de insanlığın iyiliği için bizim dualarınıza onların dualarıyla beraber kabul olunan dualar arasında olsun. Ülke içinde ülke dışında milletimizin huzuru için vatanımızı korumak için nöbette olan vazife yapan bütün askerlerimize polislerimize güvenlik güçlerimize de buradan bayramlarını tebrik ettiğimi ifade etmek istiyorum. Yine şehit ailelerimizin, gazilerimizin onların yakınlarının bayramlarını tebrik ediyorum. Cenabı Hak bütün şehitlerimize vefat eden gazilerimize de rahmet eylesin. Bu bayramda da onların daima hatırımızda olduklarını ifade etmek isterim, anmak isterim. Sizlerin de bayramını tekrar tebrik ediyorum. Cenabı Hak sağlıkla, afiyetle, huzurla, barış içerisinde nice bayramlara hepimizi eriştirsin" dedi.