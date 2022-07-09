Kadıköy’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kadıköy'de Merdivenköy Mahallesi Doktor Erkin Caddesi'nde Aydın Sarı idaresindeki 34 RB 8417 plakalı İETT otobüsü, Merdivenköy Caddesi'nden çıkan 34 FDS 392 plakalı otomobille çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.