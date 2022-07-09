Kızılay, Türkiye dahil 22 ülkede kurban kesimlerine başladı

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla yürütülen kampanyada hayırseverlerin kurban vekâletlerini emanet alan Kızılay, bayram namazının ardından kesim işlemlerine de başladı.

Yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında gerçekleştirilirken kurban kesimleri, yurt dışında ise Balkanlar, Afrika, Asya ve Ortadoğu'daki 21 ülkede yapılıyor. Veteriner hekimler tarafından seçilen kurbanlıkların kesim işlemi, modern kombinalarda, hijyenik şartlarda, vekâlet sahiplerinin isimleri okunarak Kurban Bayramı'nın ilk üç günü gerçekleştirilecek. İslami şartlara uygun şekilde yapılan kesimlere din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler de eşlik ediyor.

VEKALET SAHİPLERİNE ANLIK BİLGİ VERİLİYOR

Kurban ibadetini Kızılay ile yerine getiren vekalet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlar ile ilgili anlık olarak bilgi verilirken kesim aşamaları ise video ile kayıt altına alınıyor. Kızılay, kurban gibi önemli bir ibadetin kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve halkımızın kendisine duyduğu güvene layık olmak adına üzerine düşen sorumluluğu her zaman olduğu gibi bu yıl da yerine getiriyor.

ÜÇ KITADA KURBAN BEREKETİ

Kızılay, yurt içi kesimlerini ülkemizin farklı noktalarında bulunan Et ve Süt Kurumu kombinalarında yapıyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine de kurban bereketini yaşatan Kızılay, 2022 Vekaletle Kurban Kampanyası kapsamında Balkanlarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Ortadoğu'da Filistin (Kudüs/Gazze), Irak, Suriye, Yemen, Asya'da Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Moğolistan, Endonezya ve Afrika'da Güney Sudan, Sudan, Somali, Senegal, Çad, Nijer, Uganda ile Tanzanya'da kurban kesimlerini yapıyor. Örnek uygulama "Kurbanda Kızılay Modeli" ile hayırseverler kurban ibadetlerini yerine getirirken ihtiyaç sahiplerinin de sofraları bereketleniyor.