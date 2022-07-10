AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Srebrenitsa’da soykırım kurbanlarını anma törenlerine katılacak

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında, soykırım kurbanlarını anmak ve acılı yakınlarına Türk milletinin taziyelerini sunmak üzere yarın Bosna Hersek'e gidecek.

Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyetinde, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunacak.

Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Türkiye adına konuşma yapacak.

Anma töreni, konuşmaların ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda yapılacak dua merasimiyle sona erecek.