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Giriş Tarihi: 10.7.2022 14:38

Bakan Derya Yanık duyurdu: İstanbul'daki selden etkilenenlere nakdi yardım

Bakan Derya Yanık duyurdu: İstanbul’daki selden etkilenenlere nakdi yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız" açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız." dedi.

Bakan Derya Yanık, "Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Derya Yanık duyurdu: İstanbul'daki selden etkilenenlere nakdi yardım
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