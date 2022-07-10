Başkan Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

Kurban Bayramı'nı Muğla Marmaris'in Okluk Koyu'nda bulunan yazlık konutunda geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelerek bayramlaştı. Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.
Başkan Erdoğan,
Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle
de telefonda görüşerek bayramlaştı. Erdoğan,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz
Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov,
Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan,
Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh
Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile
ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı
tebriğinde bulundu.