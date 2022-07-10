Başkan Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan,Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriylede telefonda görüşerek bayramlaştı. Erdoğan,Demokratik Kongo Cumhuriyeti CumhurbaşkanıFelix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı ŞahbazŞerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov,Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan,Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey KıbrısTürk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ŞeyhMuhammed bin Zayid en-Nahyan ve KatarEmiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ileayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmelerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğanve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramıtebriğinde bulundu.