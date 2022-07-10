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Giriş Tarihi: 10.7.2022

Başkan Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Başkan Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı
Kurban Bayramı'nı Muğla Marmaris'in Okluk Koyu'nda bulunan yazlık konutunda geçiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı. Erdoğan namazın ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelerek bayramlaştı. Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı. Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ülke lideriyle de telefonda görüşerek bayramlaştı. Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve liderler karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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Başkan Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı
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