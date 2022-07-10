Başkomutandan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksekova'daki sınır bölgesinde görevli jandarma birliklerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Sizler bu vatanı teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz, Rabbim sizlerden razı olsun" mesajı verdi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'na sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçikle birlikte girdi. Bakan Soylu, İran-Irak sınırındaki Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yer alan 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde komandolarla birlikte bayram namazı kıldı. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Hakkâri Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.Bakan Soylu, Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. 3 bin 350 metre yükseklikteki Hakkari Varkavik Tepe'de olduklarını söyleyen Soylu, üs bölgesinde hem jandarma hem polis özel harekat hem güvenlik korucuları hem de Mehmetçiğin görev aldığını belirtti. Soylu, "Hep beraber yıllardır bu tepeyi tutuyorlar. Geçen gün de bu tepenin hemen yakınında 3 teröristi etkisiz hale getirdiler. Biz hem tebrik etmek için geldik hem de bayramlarını kutlamak için. Başkomutanımızla bayramlaşmak istediler" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramını kutladığı jandarmalara hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sizler gerçekten bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün bu teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere şahsım, ailem, milletim adına en kalbi şükranlarımı bildiriyorum ve Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, üs bölgesinde görevli diğer komutan ve personelin de bayramlarını kutladı.