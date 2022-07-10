Haberler Gündem Haberleri Bayramda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, bugün EFT - havale yapılabiliyor mu?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 07:24 Son Güncelleme: 10.7.2022 07:24

Bayramda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, bugün EFT - havale yapılabiliyor mu?

Bayramda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, bugün EFT - havale yapılabiliyor mu?

Kurban Bayramı’nın ilk gününü geride bırakırken 2. 3. ve 4. Günlerde bankalarda işlem yapmak durumunda olanlar “Bayramda bankalar çalışıyor mu?” merak ederek Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, EFT - havale yapılabiliyor mu? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan “Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, EFT - havale yapılabiliyor mu?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Bu yıl 4 gün tatil ilan edilen Kurban Bayramı süresince bankalarda para göndermek ve almak isteyenler "Bayramda bankalar çalışıyor mu?" öğrenmek isteyerek Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, EFT - havale yapılabiliyor mu? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI, EFT - HAVALE YAPILABİLİYOR MU?

Bayramda bankalar açık mı? sorusu ve tüm merak edilenlere ilişkin detaylar şöyle;

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı arefe günü; 8 Temmuz Cuma çalışma takvimi içinde yarım gün olarak değerlendiriliyor.

Buna göre arefe günü bankalar yarım gün; öğle tatiline kadar hizmet verecek.




BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı günleri boyuncu bankalar kapalı olacak. Resmi tatil olarak gerçekleşecek bayram tatili boyunca bankalar hizmet vermeyecek.



BAYRAMDA EFT YAPILIR, HAVALE HESABA GEÇER Mİ?

Kurban bayramı tatili boyunca bankalar üzerinden EFT ve Havale işlemi de gerçekleştirilemeyecek.

Yapılan işlemler resmi tatilin ardından ilk iş günü gerçekleşecek.


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Bayramda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, bugün EFT - havale yapılabiliyor mu?
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