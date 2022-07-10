Bayramda bankalar çalışıyor mu, ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, bugün EFT - havale yapılabiliyor mu?

Bu yıl 4 gün tatil ilan edilen Kurban Bayramı süresince bankalarda para göndermek ve almak isteyenler "Bayramda bankalar çalışıyor mu?" öğrenmek isteyerek Kurban Bayramı'nda bankalar açık mı, EFT - havale yapılabiliyor mu? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

BAYRAMDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI, EFT - HAVALE YAPILABİLİYOR MU?

Bayramda bankalar açık mı? sorusu ve tüm merak edilenlere ilişkin detaylar şöyle;