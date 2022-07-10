Haberler Gündem Haberleri Noterler yarın açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda noter çalışma saatleri belli mi, ne zaman açılacaklar?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 11:11 Son Güncelleme: 10.7.2022 11:12

Noterler yarın açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda noter çalışma saatleri belli mi, ne zaman açılacaklar?

Noterler yarın açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda noter çalışma saatleri belli mi, ne zaman açılacaklar?

Kurban Bayramı’nın ilk günü için artık saatler kaldı. İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı olan bu günde alım-satım ve daha pek çok işlem için notere ihtiyaç duyanlar yoğun olarak bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan noterler yarın açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz. Bayram gününde pek çok işlem için noterlere uğramak isteyenler yoğun şekilde bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR?

Bayramda noterler, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Kamu kurumları arasında olan noterler arefe günü yarım gün olarak hizmet veriyor. Resmi tatiller arasında olan bayramda ise 9 gün boyunca kapalı olması bekleniyor.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Nöbetçi noterlik sistemi uygulaması Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde de gündeme geldi. Ancak Noterler Birliği'nin resmi sayfasından nöbetçi noterlere ilişkin bir liste yayımlanmadı.



Dolayısıyla vatandaşlar noterlerdeki işlerini 9 günlük bayram tatilinin ardından gerçekleştirebilecek.


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Noterler yarın açık mı, kapalı mı? 2022 Bayramda noter çalışma saatleri belli mi, ne zaman açılacaklar?
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