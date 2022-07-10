Ekrem İmamoğlu 11 gün önce video yayınlayıp ’Sorunu çözdük’ demişti! Sarıyer ve Kadıköy’ü sel aldı: Yollar göle döndü...

11 GÜN ÖNCE YAYINLADIĞI VİDEO DİKKAT ÇEKTİ! 'YATIRIM VAR SEL YOK' DEDİĞİ İLÇELER GÖLE DÖNDÜ

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran 2022 tarihinde resmi YouTube hesabından bir paylaşım yaptı. 'Yatırım var sel yok' başlıklı videoda, İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile birçok ilçede altyapı kurulduğu ve sel gibi afet olaylarının İstanbul için bir daha yaşanmayacağı vurgulandı. İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda da, yatırım yapılan ilçelerde bir sorun olmadığını, selin en az hasarla atlatıldığını öne sürdü.

Ancak İmamoğlu'nun tanıtım videosu ve sosyal medya paylaşımında büyük yatırımlar yapıldığını iddia ettiği Kadıköy ve Sarıyer'i sel vurdu. Bu konu günün dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. İmamoğlu'nun, 'Yatırım var sel yok' dediği, Kadıköy ve Sarıyer'de dün geceden itibaren su baskınları yaşanırken, yollar göle döndü. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.