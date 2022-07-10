Ekrem İmamoğlu 11 gün önce video yayınlayıp ’Sorunu çözdük’ demişti! Sarıyer ve Kadıköy’ü sel aldı: Yollar göle döndü...

İstanbul'da dün başlayan sağanak yağışın ardından Esenyurt başta olmak üzere Sarıyer, Kadıköy ve birçok ilçede su baskınları yaşandı. Sel felaketi sırasında ortalarda görünmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinin Faralya mahallesinde bulunan lüks bir otelde tatilde olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun tatiline devam etmesi vatandaşların tepkisini çekti. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun resmi YouTube hesabından 11 gün önce yapılan, 'Yatırım Var Sel Yok' başlıklı video da dikkat çekti. Videoda, Kadıköy ve Sarıyer için sel sorununun geride kaldığına vurgu yapıldı. İmamoğlu, bufün yaptığı paylaşımda da, yatırım yaptıkları hiçbir noktada sel yaşanmadığını iddia etti. Ancak dün ve bugün Kadıköy ile Sarıyer'de su baskınları yaşandı, yollarda araçlar ve vatandaşların ilerlemekte büyük güçlük çektiği görüldü.
İSTANBUL'U SEL VURDU
Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarılar dün gerçeğe dönüştü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olan yağış sonrası özellikle Esenyurt'ta sel felaketi yaşandı. Sarıyer ve Kadıköy gibi ilçelerde de yollar göle döndü, su baskınları görüldü.
İMAMOĞLU YİNE TATİLDEN DÖNMEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer Esenyurt'ta incelemelerde bulundu, çalışmaları sahada yönetti. Yerlikaya, Konya'daki bayram programını iptal edip dönerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muğla Fethiye'deki tatiline devam etti. İmamoğlu'nun, daha önce olduğu gibi afet sırasında İstanbul'da olmaması büyük tepki çekti. İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." paylaşımı yaparken, vatandaş açıklamanın altında büyük tepki gösterdi.
11 GÜN ÖNCE YAYINLADIĞI VİDEO DİKKAT ÇEKTİ! 'YATIRIM VAR SEL YOK' DEDİĞİ İLÇELER GÖLE DÖNDÜ
Öte yandan Ekrem İmamoğlu, 29 Haziran 2022 tarihinde resmi YouTube hesabından bir paylaşım yaptı. 'Yatırım var sel yok' başlıklı videoda, İmamoğlu'nun göreve gelmesi ile birçok ilçede altyapı kurulduğu ve sel gibi afet olaylarının İstanbul için bir daha yaşanmayacağı vurgulandı. İmamoğlu, bugün yaptığı paylaşımda da, yatırım yapılan ilçelerde bir sorun olmadığını, selin en az hasarla atlatıldığını öne sürdü.
Ancak İmamoğlu'nun tanıtım videosu ve sosyal medya paylaşımında büyük yatırımlar yapıldığını iddia ettiği Kadıköy ve Sarıyer'i sel vurdu. Bu konu günün dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. İmamoğlu'nun, 'Yatırım var sel yok' dediği, Kadıköy ve Sarıyer'de dün geceden itibaren su baskınları yaşanırken, yollar göle döndü. Vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.