İmamoğlu’nun umursamazlığı yandaşı FOX’u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki

İstanbul'da dün yaşanan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırarak gök gürültülü sağanağa dönüştü. İhmal ve yetersiz tedbirler nedeniyle kısa sürede kontrol edilemez hale gelen kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Diğer yandan yaşanan sel felaketi nedeniyle gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti ki İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU TATİLDE, HALK YİNE İSYANDA
İmamoğlu'nun daha önceki birçok yağış, deprem ve koordine gerektiren olayda olduğu gibi yine tatilde olduğu ortaya çıkınca İstanbul halkı adeta isyan etti.
YANDAŞI FOX'U BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDI
Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen tepki gösterdi. Birsen canlı yayında, "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım." dedi.
İmamoğlu'nun tatil aşkı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı | Video