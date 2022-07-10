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Giriş Tarihi: 10.7.2022 21:02

İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki

İmamoğlu’nun umursamazlığı yandaşı FOX’u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki

İstanbul'da yaşanan yağışın tedbirsizlik ve İBB'nin ihmalleri sonucu felakete dönüşmesi nedeniyle gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti. İmamoğlu'nun daha önce defalarca yaşandığı gibi yine tatilde olduğu ortaya çıkınca İstanbullular adeta isyan etti. İmamoğlu'na en büyük destekçilerinden olan Fox Tv bile isyan etti. Ana Haber sunucusu Burak Birsen canlı yayında "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi" diyerek tepki gösterdi. Birsen inanamadıklarını arayıp teyit edince durumun gerçek olduğunu da ekledi.

İstanbul'da dün yaşanan yağış gece saatlerinde şiddetini arttırarak gök gürültülü sağanağa dönüştü. İhmal ve yetersiz tedbirler nedeniyle kısa sürede kontrol edilemez hale gelen kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Diğer yandan yaşanan sel felaketi nedeniyle gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrilmişti ki İmamoğlu'nun tatilde olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU TATİLDE, HALK YİNE İSYANDA

İmamoğlu'nun daha önceki birçok yağış, deprem ve koordine gerektiren olayda olduğu gibi yine tatilde olduğu ortaya çıkınca İstanbul halkı adeta isyan etti.

YANDAŞI FOX'U BİLE ÇİLEDEN ÇIKARDI

Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen tepki gösterdi. Birsen canlı yayında, "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım." dedi.

İmamoğlu'nun tatil aşkı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı | Video

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İmamoğlu'nun umursamazlığı yandaşı FOX'u bile çileden çıkardı! Canlı yayında tepki
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