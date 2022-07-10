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Giriş Tarihi: 10.7.2022 15:17

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

İHA
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz bölgesinde yer alan 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarılarda Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

"11 Temmuz Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
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