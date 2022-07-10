Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz bölgesinde yer alan 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarılarda Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM...

"11 Temmuz Pazartesi günü Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Ordu, Giresun ve Trabzon çevreleri ile Samsun'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize il geneli ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."