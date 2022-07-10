Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ’Süleyman Şah Türbesi’ne ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Süleyman Şah Türbesi'ni ziyaret etti. Bakan Akar, dün de Kurban Bayramı'nı 'şehitler tepesinin kartalları' olarak nitelendirilen, Hakkari Dağlıca'daki askerlerle kutladı.

Bakan Akar'dan Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret | Video

Bakan Akar dün terörle mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar vermiş, şunları söylemişti:

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

"Terörle mücadelemiz bitmedi, devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde kahramanca gerçekleştirilen mücadelenin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Teröristlerin adı ne olursa olsun ister PKK/YPG/PYD ister DEAŞ ister FETÖ olsun terörle mücadelemiz sürecek. Bunlara kim destek sağlarsa sağlasın 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' ile onlara fırsat vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz"