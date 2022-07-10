PKK’nın kalbi Kandil’e hava harekatı: 2 terörist öldürüldü

Sınır ötesinin terörden temizlenerek güvenli bölgeler oluşturulması amacıyla Kuzey Irak'ta başlatılan hava destekli kara operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bölgede İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi anacıyla İran-Irak sınırında yer alan Kandil Kampı alanına hava harekatı gerçekleştirildi. Terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin barındığı Kandil bölgesinde tespit edilen hedefler, Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'ndan kalkan F16 savaş uçaklarınca vuruldu. Gerçekleştirilen nokta harekatında, 2 PKK'lı terörist silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) resmi Twitter hesabındaki açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"