Sarıyer’de tapu sorunu çözüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Sarıyer Rumeli Hisarı ve Pınar mahallelerinin 40 yılı aşkın süredir devam eden tapu sorunu AK Parti Grubu'nun çabaları sayesinde çözüldü.Rumeli Hisarı Mahallesi'nde 93 bin 500 metrekarelik konut alanı ile Pınar Mahallesinde iki farklı parselde toplam 318 bin metrekarelik alan, komisyonun 'Sadece üzerinde binası olan hak sahiplerine Gecekondu Kanunu ve İmar Affı kanunu uyarınca satışı uygundur' görüşü doğrultusunda kabul edildi. Meclisten geçen maddelerle ilgili söz alan AK Partili Meclis üyesi Hüseyin Coşgun, hak sahiplerine tapu devrinin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, belediyelerin taleplerini vatandaşın lehine olacak şekilde tadil ettiklerini kaydetti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de AK Parti grubunun Sarıyer'deki tapu sorununu çözmesi nedeniyle teşekkür etti. AK Parti grubu, Başkan Genç'in iki mahallede vatandaşların tapularını, emlak beyanı üzerinden vereceğini ifade etmesinin ardından İBB'ye yetki verdi. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Vatandaşın mağdur olmaması için başından beri olmasını istediğimiz emlak rayiç bedeli üzerinden satış yapılması konusunda baskılarımız sonuç verdi" dedi. Şimdi gözler İBB ve Sarıyer Belediyesi'nde.