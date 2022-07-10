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Giriş Tarihi: 10.7.2022 17:31

Son dakika: Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 2 terörist etkisiz

Son dakika: Irak’ın kuzeyinde hava harekatı! 2 terörist etkisiz

Son dakika açıklamasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı: Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı: Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
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Son dakika: Irak'ın kuzeyinde hava harekatı! 2 terörist etkisiz
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