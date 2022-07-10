Yaşayan duvarlar reklam panosu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) çevre katliamı devam ediyor. İBB yönetimi, 1 yıl önce şehir genelindeki kara yollarında duvarları süsleyen dikey bahçeleri maliyetli olduğu gerekçesiyle sökme kararı aldı. AK Parti döneminde İstanbul'un ana arterlerine, trafik gürültüsünü önlemede hem bariyer görevi gören hem de egzoz gazı emisyonu için peyzaj çalışması olarak tasarlanan dikey bahçeler yeni yönetim tarafından sökülerek "Konuşan Duvarlar Projesi" geliştirildi.Bu kapsamda, Üsküdar Altunizade, Kadıköy Fikirtepe, Esenler, Maltepe Aydınevler gibi ilçelerde bulunan dikey bahçeler iş makinalarıyla sökülerek bunların yerini grafiti adı verilen absürt çizimler aldı. Altunizade'de sökülen dikey bahçelerin yerine ise reklam panoları konuldu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaldırılan yeşilliklerin başka alanlarda kullanılacağını öne sürmesine rağmen, dikey bahçeler iş makinalarıyla kullanılamayacak hale getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB tarafından sökülen 'dikey bahçeler' ve ekipmanların Balıkesir'e verilmesini istemişti.İBB bu talebi, 'Bitkisel materyallerin önemli bir kısmı strese bağlı hastalıklar dolayısıyla hayatını kaybetmiştir' gerekçesiyle reddetti. Vatandaşlar ise İBB'nin dikey bahçeleri söküp yerine reklam panoları koymasına sert tepki gösterdi:3 kuruşluk rant uğruna güzelikleri yok ediyorsunuz. Altunizade'de söktüğünüz dikey bahçenin üzerine yaptığınız reklam panosunu nasıl kullanacaksınız? Bir rant, kazanç kapısı olarak firmalara mı kiralayacaksınız yoksa belediyenizin tanıtımını yapacağınız bir mecra mı olacak?9 Temmuz 2022 Cumartesi saat 12.45. Reklam panoları tamamlanmış. İlk reklam asılmış.Yazık oldu... Oysa dikey bahçeler çok güzel düşünülmüş projelerdi.