Yine ilk sana koştum şehidim

Bayramınbirinci gününde şehitlikler ziyaretçi akınına uğradı. Bayram sabahı Edirnekapı Şehitliği'ne gidenler gurur ve hüznü bir arada yaşadı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Baki'nin oğlu Sarper Baki babasının mezarınının başına gelerek "Baba seni çok özledim. Bak, sana şapkanı ve bana aldığın oyuncağımı getirdim" diyerek mezar taşının üzerindeki fotoğrafını öptü. Oğlunun 2016'da Şırnak Hendek Operasyonu'nda şehit edildiğini belirten acılı baba Osman Baki ise "Oğlum şehit olduğunda torunum Osman Serper Baki 3 yaşındaydı. Oğluma askere giderken ilk kez 'baba' demişti. O şimdi 9 yaşında. Babasız büyüdü" dedi.Ankara Cebeci Askeri Şehitliği de ziyaretçilerle doldu taştı. Hakkari'de 2015'te Dağlıca'da 16 askerin şehit olduğu terör saldırısı kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Melih Garip Ünsal'ın babası Baki Ünsal, "Oğlum vatanı için şehit olan tüm Mehmetçikleri gibi bir kahraman. Şehit olduğunda Kurban Bayramı'na 3 gün vardı, şimdi her gün kabrinin başındayız" dedi. Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden vatandaşlardan şehit Piyade Uzman Çavuş Nuh Kürşad Temizyürek'in 96 yaşındaki babaannesi Mercan Temizyürek ve şehidin amcası Sabri Temizyürek ise "Bayram ziyaretine geldik. Hasretimizi giderdik. Allah vatanımızı bütün hainlerden korusun" dedi.SABAH