Bugün noter açık mı, çalışıyor mu? 11-12 Temmuz bugün ve yarın bayramda noterler kapalı mı, nöbetçi noter var mı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününü yarın idrak edeceğiz. Bayram gününde pek çok işlem için noterlere uğramak isteyenler yoğun şekilde bayramda noterler açık mı, saat kaça kadar, nöbetçi noter var mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Bayramda noterler, çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? sorusunun yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;
Kamu kurumları arasında olan noterler arefe günü yarım gün olarak hizmet veriyor. Resmi tatiller arasında olan bayramda ise 9 gün boyunca kapalı olması bekleniyor.