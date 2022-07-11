Bu kez yüz yüze buluştular

Siyasi partilerin heyetleri, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde birbirlerine bayram ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti heyeti, sırasıyla CHP, MHP, HÜDA-Par, SP, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah partisi heyetleri ile yüz yüze bayramlaştı. Diğer partilerin heyetleri de birbirlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. AK Parti Genel Merkezi'ne bayramlaşma ziyaretine gelen parti heyetleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığındaki heyet tarafından ağırlandı. Heyetler arasında sıcak sohbet ortamı oluştu. Parti temsilcileri, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze bayramlaşma programının yeniden gerçekleşmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bayramlaşma programında çay ve çikolata ikram edildi, gündeme dair sohbetler yapıldı.İlk bayramlaşma CHP heyeti ile gerçekleşti. Ziyarette her iki parti temsilcileri barışın, huzurun hakim olduğu, savaşların son bulduğu bir dünya diledi. Heyetler yüz yüze bayramlaşmayı özlediklerini ifade etti.MHPli heyetinin ziyaretinde ise 2023 seçimlerinin önemi konuşuldu. MHP'li Bahadır Bumin Özarslan, Cumhur İttifakı'nın uygulamalarının kalıcı olması için Cumhur İttifakı'nın kazanması gerektiğini ve bunun için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerinin belirtti. Zengin ise, MHP ailesini kendi aileleri gibi hissettiklerini dile getirdi.HÜDA PAR, AK Parti'yi Genel Sekreter Şehzade Demir'in başkanlığındaki heyetle ziyaret etti. Demir, "Milletimiz sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilir ama sıkıntıların olduğu da gerçek. Hepimizin, bütün bu sorunların çözümü için elimizi taşın altına koyması lazım" ifadelerini kullandı.DSP Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova ise ziyarette yapılan sohbet sırasında, "Günü birlik değil temel yapıcı söylemlerle muhalefet edilmeli. Muhalefetin de eksiği olabilir. Oy oranlarında da etkin muhalefet olmadığı görülüyor" diye konuştu.BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis de bir heyetle AK Parti'yi ziyaret etti. Ziyarette, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu rahmetle anıldı.