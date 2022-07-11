İstanbul Valiliği duyurdu: Selzedelere 3 milyon 21 bin TL ödeme!

İstanbul'da dün sağanak yağmurla Esenyurt'ta meydana gelen taşkında sel sularına teslim olan Yeşilkent ve Pınar mahallerindeki ev ve iş yerlerindeki su tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşların desteğiyle konut ve işyerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlara psikolojik destek hizmetleri verildiği aktarıldı.





TOPLAMDA 3 MİLYON 21 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta 'Zarar tespit' çalışmaları tamamlanmış, işyerlerindeki tespit çalışmaları devam etmektedir. Yapılan tespitlerde azami 80 bin TL'ye kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankasına yatırılmış ve gerekli bilgilendirilmeler yapılmıştır. Bugün itibariyle devletimizce; zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3 milyon 21 bin TL ödenmiştir. Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam edilmektedir. AFAD Koordinasyonunda başlatılan çalışmalar İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek Afad Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Kızılay ve İHH) ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir. Görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Taşkından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bütün hemşehrilerimizin tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz. "Allah tüm afetlerden Ülkemizi ve İstanbul'umuzu korusun."