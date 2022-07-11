Et ve Süt Kurumu’ndan ’kurban alım’ açıklaması: Ödemeler 10 gün içinde yapılacak

Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır.

Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır.