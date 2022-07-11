Evlat nöbetindeki annelere bayram ziyareti

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan anneler Kurban Bayramı'nda da eylemlerine devam ederken, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy aileleri bayram nedeniyle ziyaret etti.Gözü yaşlı annelerin, bayramını tek tek kutlayan Ersoy, "Evlatlarının terör örgütüne gitmesine aracılık edenler, binalarında onları misafir ederek terör örgütüne gönderenlerden evlatlarını geri istiyorlar. O gündür bugündür ailelerimizin yanındayız. Bugüne kadar 37 evladımızın ailelerine kavuşmasına hep birlikte şahit olduk. İnşallah geri kalan evlatlarımızın da bu hainlerin, kalleşlerin, zalimlerin, bu insanlık düşmanlarının ellerinden kurtulmasını sağlamak için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.