Hacılar bayramın ikinci gününde şeytan taşladı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde hac görevini yerine getirmek için bulunan hacılar, Kurban Bayramı'nın 2'inci gününde de şeytan taşladı. Kabe'yi tavafın ardından sa'y yapan, kurbanlarının da kesilmesiyle tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Mina'ya yöneldi. Kurban Bayramı'nın birinci gününde Mina'daki Camarat bölgesine geçen hacılar, Akabe cemresini taşladı. Bayramın 2'inci gününde aynı bölgeye doğru yeniden hareket eden hacılar, şeytan taşlamaya devam etti. Öğleden sonra başlayan şeytan taşlama vakti, ertesi gün tan yeri ağarana kadar sürdü. Hacılar, sırasıyla küçük, orta ve büyük şeytanların her birine 7'şer olmak üzere toplam 21 taş attı.