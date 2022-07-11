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Giriş Tarihi: 11.7.2022

Lapid’den Erdoğan’a bayram tebriği

ANKARA
Lapid’den Erdoğan’a bayram tebriği
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Başbakanlık görevini üstlenmiş olması dolayısıyla Lapid'i tebrik etti. 1 Kasım'da düzenlenecek seçimlerin İsrail halkı için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, seçimlere kadarki süreçte yeni yerleşimlere onay verilmemesi ve Mescid-i Aksa'da statükonun korunması gibi politikaların devamını arzu ettiklerini belirtti.
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Lapid’den Erdoğan’a bayram tebriği
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