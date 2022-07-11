Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul’u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı

İstanbul'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz olmak başta üzere birçok yerde su baskınlarına yol açtı. Ev ve dükkanlar suya gömüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı. İşte ilçe ilçe felaket notları:
Esenyurt'ta 18 mahallede 134 ev, 15 iş yeri ve 3 fabrika, 1 cami ve 1 dernek binası sel sularına teslim oldu. 2020'de yaşanan selin ardından su baskınlarının yaşandığı Esenyurt Pınar Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesi arasında akan Haramidere gece şiddetini artıran yağışla birlikte taştı. Dere yatağına çıkan çok sayıda sokak üzerinde bulunan binaların bodrum katları ile işyerlerini su bastı.
Özellikle Pınar Mahallesi 1272'inci Sokak tıkanan rögar kapakları ve taşan derenin de etkisiyle su altında kaldı. Polis ekipleri dere kenarına çıkan sokak ve su baskını yaşanan sokakları kapattı. 1272'inci Sokak'ta binaların bodrum katlarının dışında bir cami ve market ve kıraathane de su altında kaldı.
Vatandaş, su basan sokaktaki rögarları kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 1301 sokakta 4 katlı binanın bodrum katında mahsur kalan yabancı uyruklu 2 kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Komşularını kurtaran Muhammet isimli vatandaş yaşananları anlatarak, "Parmaklığı kırdık diğer arkadaşlarda geldi kurtardık" dedi.
Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde 4 katlı iş hanının bodrum katını da su bastı. Endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez 'Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu' dedi.
Sarıyer'de metrekareye 113 kilogram yağış düştü, toprak kayması oldu. İstinye Mahallesinde çamurlu sular evleri bastı, bir camiyi de su bastı, araçlar mahsur kaldı. Sokaklar kapatıldı. İnşaat makineleriyle çamurlar tahliye edildi. Vatandaşlar evlerini hortumlarla temizleyip çamurlu suları tahliye etti.
Kağıthane'de su dolu caddelerden geçmeye çalışan araçlar güçlükle ilerledi.
Bağcılar'da birçok ev ve iş yerini de su bastı. Bayram tatili nedeniyle Bağlar Mahallesi'ndeki bir şantiye alanına şantiye alanına bırakılan 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi tamamen yağmur suyu altında kaldı.
YİNE ŞAŞIRTMADI
Tüm bunlar yaşanırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Faralya olarak da bilinen Uzunyurt Mahallesi'ndeki lüks bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel uyarılarına rağmen otele cumartesi akşam 21.00'da giriş yaptığı ve tatiline başladığı öğrenildi.
DEVLET SAHİPSİZ BIRAKMADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çizmelerini giyip selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, "Evlerine su basanlara 5'er, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık yardım yaptık" dedi. İstanbul Valiliği, 60 konut ve 4 dükkana 5 ve 10 bin TL ödeme yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da programını yarıda kesip selden etkilenen vatandaşların yanına gitti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sel mağdurlarına 3'er bin, İBB'de 7'şer bin lira yardım yapılacağını duyurdu.