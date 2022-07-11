Megakent böyle rezalet görmedi! İstanbul’u sel aldı: İmamoğlu tatilden alay eder gibi mesaj attı

İstanbul'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz olmak başta üzere birçok yerde su baskınlarına yol açtı. Ev ve dükkanlar suya gömüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Meteoroloji'nin tüm uyarılarına rağmen Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı. İşte ilçe ilçe felaket notları: