Son dakika: HDP’li Songül Çetin’in kredi vurgunuyla kaçış planı!





Songül Çetin yakalama kararı çıktıktan sonra kaçış planı yaptı. Çetin Konya'daki bir bankadan 350 bin lira kredi çekti. Çektiği kredinin 300 bin lirasını 17 bin Euro'ya dönüştüren Çetin, Erol A. ile birlikte Yunanistan'a kaçmak için harekete geçti.