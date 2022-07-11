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Giriş Tarihi: 11.7.2022 11:54 Son Güncelleme: 11.7.2022 11:54

Sri Lanka'daki darbenin arkasından da CIA çıktı! İşte kaosun perde arkası ve gerçekler...

Sri Lanka’daki darbenin arkasından da CIA çıktı! İşte kaosun perde arkası ve gerçekler...

Sri Lanka'da yaşanan sokak olaylarının ardından Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa görevi bırakacağını Başbakan Ranil Wickremesinghe'ye bildirdi. Ülke yangın yerine dönerken, yaşananların arkasında CIA'in olduğu iddia edildi. Peki, Sri Lanka'da neler yaşandı? İşte darbenin perde arkası...

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşandı. İlk olaylar böyle başlarken, güvenlik güçleri devreye girdi. Giderek büyüyen sokak olayları sonrasıda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokak olayları durmak bilmezken, darbeye giden yolda provokasyonlar da sık sık göze çarptı. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı. Sri Lanka'daki darbe sonrası gerçekleri gözler önüne seren detaylar 'Spriteer' kullanıcı adı ile paylaşım yapan bir araştırmacı tarafından paylaşıldı. Gelin, Sri Lanka'daki darbenin perde arkasına bakalım...

SRİ LANKA'DAKİ DARBENİN ARKASINDAKİ GÜÇ: CIA

Dünyada gerçekleşen birçok darbenin arkasından çıkan CIA, Sri Lanka'da da boş durmadı. Spriteer isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda CIA'in darbenin arkasındaki güç olduğu gözler önüne serildi.

'Bugün Sri Lanka'da gerçekleşen CIA Destekli darbe hakkındaki gerçekler' başlığı altında yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

Batılı diplomatlar darbe yapmak isteyenleri onayladı ve hükümeti müdahale etmemeye teşvik etti.

ABD FİNANSE ETTİ

Sri Lanka'daki sokak olayları, ABD'nin finanse ettiği yerel Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edildi. Spriteer hesabı paylaşımında buna da dikkat çekti:

Protestolar USAID tarafından finanse edilen yerel STK'lar tarafından organize edildi ve STK ve düşünce kuruluşu çalışanları ve liberal etkileyiciler tarafından desteklendi. En belirgin sesler, kentsel üst sınıf Liberaller olmuştur.

HÜKÜMETİ IMF'Yİ SEÇMEMEKLE SUÇLUYORLAR

Yapılan paylaşımlarda, IMF detayı da dikkat çekiyor. Protestoların IMF'nin seçilmemesi ile olan ilişkisine yer verilirken, "Protestolar, IMF karşıtı değil. Hükümet, fırsat varken Çin yerine IMF'yi seçmemekle suçlanıyor." deniliyor.

EN ÖNDE GELEN PROTESTOCULAR BATILI DİPLOMATLAR TARAFINDAN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI

Yine Sri Lanka'daki sokak olaylarını kışkırtan isimlerin Batılı diplomatlarla olan ilişkileri de dikkat çekici. Protestoyu başlatan ve yöneten isimler Batılı diplomatlar ile sık sık temas kurdu ve görüşmeler gerçekleştirdi.

DARBEDE 'SOSYAL MEDYA' ETKİSİ

Sri Lanka'da hükümeti devirmek için en tehlikeli silahlardan biri haline dönüşen sosyal medya da etkin şekilde kullanıldı. Spriteer hesabından yapılan paylaşımda buna da vurgu yapıldı, "Bazıları batı ülkelerinde protestoları organize etmek için sosyal medyayı kullandı." denildi.

PROTESTOCULAR BİLİNMEYEN KURULUŞLAR TARAFINDAN GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALDI

Sri Lanka'da sokak olaylarının daha organize şekilde yürütülmesi ve kamuoyu oluşturulabilmesi için bazı protestoculara gazetecilik eğitimi verildiği belirtiliyor. Spriteer hesabından yapılan paylaşımda, bu eğitimlerin birçok ülkede bilinmeyen kurumlarca verildiğine yer veriliyor.

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Sri Lanka'daki darbenin arkasından da CIA çıktı! İşte kaosun perde arkası ve gerçekler...
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