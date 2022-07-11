Sri Lanka’daki darbenin arkasından da CIA çıktı! İşte kaosun perde arkası ve gerçekler...

ABD FİNANSE ETTİ

Sri Lanka'daki sokak olayları, ABD'nin finanse ettiği yerel Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edildi. Spriteer hesabı paylaşımında buna da dikkat çekti:

Protestolar USAID tarafından finanse edilen yerel STK'lar tarafından organize edildi ve STK ve düşünce kuruluşu çalışanları ve liberal etkileyiciler tarafından desteklendi. En belirgin sesler, kentsel üst sınıf Liberaller olmuştur.

HÜKÜMETİ IMF'Yİ SEÇMEMEKLE SUÇLUYORLAR

Yapılan paylaşımlarda, IMF detayı da dikkat çekiyor. Protestoların IMF'nin seçilmemesi ile olan ilişkisine yer verilirken, "Protestolar, IMF karşıtı değil. Hükümet, fırsat varken Çin yerine IMF'yi seçmemekle suçlanıyor." deniliyor.