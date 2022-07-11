Sri Lanka’daki darbenin arkasından da CIA çıktı! İşte kaosun perde arkası ve gerçekler...

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşandı. İlk olaylar böyle başlarken, güvenlik güçleri devreye girdi. Giderek büyüyen sokak olayları sonrasıda ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokak olayları durmak bilmezken, darbeye giden yolda provokasyonlar da sık sık göze çarptı. Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı. Sri Lanka'daki darbe sonrası gerçekleri gözler önüne seren detaylar 'Spriteer' kullanıcı adı ile paylaşım yapan bir araştırmacı tarafından paylaşıldı. Gelin, Sri Lanka'daki darbenin perde arkasına bakalım...
SRİ LANKA'DAKİ DARBENİN ARKASINDAKİ GÜÇ: CIA
Dünyada gerçekleşen birçok darbenin arkasından çıkan CIA, Sri Lanka'da da boş durmadı. Spriteer isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda CIA'in darbenin arkasındaki güç olduğu gözler önüne serildi.
Facts about the CIA Backed coup taking place in Sri Lanka today— Spriteer (@spriteer_774400) July 9, 2022
1. Western diplomats endorsed them and encouraged the government to not intervene
'Bugün Sri Lanka'da gerçekleşen CIA Destekli darbe hakkındaki gerçekler' başlığı altında yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:
Batılı diplomatlar darbe yapmak isteyenleri onayladı ve hükümeti müdahale etmemeye teşvik etti.
ABD FİNANSE ETTİ
Sri Lanka'daki sokak olayları, ABD'nin finanse ettiği yerel Sivil Toplum Kuruluşları tarafından organize edildi. Spriteer hesabı paylaşımında buna da dikkat çekti:
Protestolar USAID tarafından finanse edilen yerel STK'lar tarafından organize edildi ve STK ve düşünce kuruluşu çalışanları ve liberal etkileyiciler tarafından desteklendi. En belirgin sesler, kentsel üst sınıf Liberaller olmuştur.
2. The protests were organized by USAID funded local NGOs and promoted by NGO and think tank employees, and liberal influencers— Spriteer (@spriteer_774400) July 9, 2022
3. The most prominent voices have been urban upper class Liberals
HÜKÜMETİ IMF'Yİ SEÇMEMEKLE SUÇLUYORLAR
Yapılan paylaşımlarda, IMF detayı da dikkat çekiyor. Protestoların IMF'nin seçilmemesi ile olan ilişkisine yer verilirken, "Protestolar, IMF karşıtı değil. Hükümet, fırsat varken Çin yerine IMF'yi seçmemekle suçlanıyor." deniliyor.
EN ÖNDE GELEN PROTESTOCULAR BATILI DİPLOMATLAR TARAFINDAN GÖRÜŞMEYE ÇAĞRILDI
Yine Sri Lanka'daki sokak olaylarını kışkırtan isimlerin Batılı diplomatlarla olan ilişkileri de dikkat çekici. Protestoyu başlatan ve yöneten isimler Batılı diplomatlar ile sık sık temas kurdu ve görüşmeler gerçekleştirdi.
4.The protests are not anti-IMF, they are blaming the government for not choosing the IMF over China when they had the chance— Spriteer (@spriteer_774400) July 9, 2022
5. The protestors demand that we further liberalize our economy.
6. The most prominent ones have been invited to meet western diplomats and they have
DARBEDE 'SOSYAL MEDYA' ETKİSİ
Sri Lanka'da hükümeti devirmek için en tehlikeli silahlardan biri haline dönüşen sosyal medya da etkin şekilde kullanıldı. Spriteer hesabından yapılan paylaşımda buna da vurgu yapıldı, "Bazıları batı ülkelerinde protestoları organize etmek için sosyal medyayı kullandı." denildi.
PROTESTOCULAR BİLİNMEYEN KURULUŞLAR TARAFINDAN GAZETECİLİK EĞİTİMİ ALDI
Sri Lanka'da sokak olaylarının daha organize şekilde yürütülmesi ve kamuoyu oluşturulabilmesi için bazı protestoculara gazetecilik eğitimi verildiği belirtiliyor. Spriteer hesabından yapılan paylaşımda, bu eğitimlerin birçok ülkede bilinmeyen kurumlarca verildiğine yer veriliyor.