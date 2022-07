TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa soykırımının yıl dönümünde açıklama: "İnsanlığın kaybedildiği günü" asla unutmayacağız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada, 11 Temmuz 1995'te Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da insanlığın büyük bir yara aldığını ifade etti.

Yaşanan soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 kişinin acısını en derin izleriyle yüreklerinde yaşadıklarını vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Evladının, eşinin, kardeşinin cenazesine dahi hasret, yüreklerindeki kavuşma hayali hiç bitmeyen, Bosna'nın cesur anneleri… Yetiştirdikleri çiçeklerde, yeşerttikleri bahçelerde, Bosna'nın her karış toprağında şehitlerimizin aziz hatırlarını yaşatmaya devam ediyorlar. Yitirdikleri canlarından kalan hatıralara sarılarak inançlarının gücüyle mücadele ediyorlar.

Evlatlar, eşler, kardeşler, babalar, anneler; her evden, her aileden soykırımda yitirilen canlar… Korunmak için insanlığa sığınan masumların katillere teslim edildiği, insanlığın kaybedildiği bugünü asla unutmayacağız. Drina sularında, Mostar Köprüsü'nde bedenleri sonsuzluğa uğurlanan Müslüman kardeşlerimizi, cesetleri yakılarak yok edilen bedenleri, 20 yıl sonra iki küçük oğlunun bedenlerine değil ama sadece bir kol ve bir bacağına kavuşan annelerin yürek yangınını gelecek nesillere anlatmaya devam edeceğiz. Aliya İzzetbegoviç'in sözleriyle 'Geleceğimizi geçmişimizde aramayacağız, kin ve intikam peşinde koşmayacağız' fakat 'yapılanları da asla unutmayacağız çünkü unutulan soykırım tekrarlanır'. Mazlumları ve onların dostlarını temin ederiz ki dünyaya bu gerçekleri anlatma kararlığımız eksilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Boşnak kardeşlerimizin her daim sırtını yasladığı duvar olmaya devam edecektir."

Şentop, bugün Bosna'nın gözyaşları hiç dinmeyen annelerinin, sonsuz merhametli yürekleriyle yeryüzünde hiçbir çocuk onların evlatlarının yaşadığı acıyı yaşamasın diye dua ettiğini belirterek, her bayram şehitliğe koşan, evlatlarıyla cennette kavuşacağı günü hasretle bekleyen annelere çok şey borçlu olunduğunu ifade etti. Şentop, bu annelere dünyanın hiçbir coğrafyasında böylesi acılar yaşanmaması için mücadele etme iradesinin borçlu olunduğunu vurguladı.

Bugün o annelerin dualarına iştirak ettiklerini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Yitirdikleri evlatları için Bosna'da çiçek bahçeleri yeşerten annelerin hürmetine, Allah bugün ve gelecekte bir daha hiçbir cana böylesi bir acı göstermesin. Yeryüzünün huzuru ve esenliği için mücadele edenleri muvaffak ve muzaffer eylesin. Katliama maruz kalan savunmasız masum, mazlum şehitleri rahmetle anıyor, Boşnak kardeşlerime sabır ve başsağlığı diliyorum. Benliklerine sahip çıkan Bosnalıları yok ettiğini düşünen zihniyetin, bu acıyla yeni bir dirilişin ateşini yakmaya vesile olduklarını hatırlatmak istiyorum. Srebrenitsa'da yapılan bu katliam ve işlenen insanlık suçu, kendini medeniyetin beşiği gören modern Avrupa'nın öldüğü yerdir."